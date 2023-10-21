20 Nisan 2022 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Yeni Karaman Mahallesi'nde yaşanan olayda, Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde çalışan infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne bombalı bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırı sonucunda infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit olurken, 4 kişi de yaralandı. Olayın ardından yürütülen soruşturma sonucunda, terör örgütü MLKP üyeleri olduğu tespit edilen 3 şüphelinin adı belirlendi.

Soruşturmanın sonuçlarına göre, şüphelilerden Seda Baykan, patlayıcı düzeneği yol kenarındaki bir elektrik direğinin yanına yerleştirerek, cezaevi servis aracının geçişi sırasında patlattı. Dilek Arsu'nun ise Baykan'a yardım ve yataklık ettiği belirlendi. Ayrıca, Mehmet Mustafa Uzkar'ın saldırıda kullanılan aracı getirip götürdüğü de tespit edildi.

Şüpheliler, 17 Eylül 2022 tarihinde İzmir'in Dikili ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonla yakalandı ve gözaltına alındı. Emniyet ifadelerinde susma haklarını kullandılar ve sonrasında tutuklandılar. İçişleri Bakanlığı, 22 Ekim'de Cebrail Gündoğdu'nun da İzmir'in Menemen ilçesinde yakalandığını duyurdu. Gündoğdu, Bursa'daki saldırının Balıkesir'deki bir hücre evinde hazırlandığı ve getirildiği süreçte yer aldığı belirtilen bir kişiydi ve aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde 'turuncu' kategoride bulunuyordu. Onun da yakalanmasıyla birlikte soruşturma daha fazla ilerletildi.

Saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame, 9 ay süren bir çalışmanın ardından tamamlandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, patlamanın sorumluluğunu Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) adı altında Devrimci Karargah, DKP/BÖG, MKP, MLKP, MLSPB, TİKB, TKEP-L, TKP/ML ve PKK/KCK/YPG gibi silahlı terör örgütlerinin bir araya gelerek üstlendiği belirtildi.

Sanık Dilek Arsu, suçlamaları reddederek, "Hakkımda üstüme atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Seda ile birlikte yaşıyorum. Onunla beraber hareket ettiğim söyleniyor. Biz Seda ile aynı evi paylaşıyoruz. Aynı evi paylaşan insanın beraber görülmesi kadar doğal ne olabilir? Hakkımda olay gerçekleştirdiğime dair bir bilgi yok, beraatimi istiyorum" dedi. Ayrıca, gözaltına alınırken ve sonrasında "Yaşasın MLKP" sloganı attıklarına dair tutanakların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Sanık Seda Baykan, suçsuz olduğuna inanarak şunları dile getirdi: "Tarihin kendisini bu dosyadan beraat ettireceğine inanıyorum. Halkın nezdinde bu dosyanın çoktan düştüğünü düşünüyorum."

Mehmet Mustafa Uzkar, özgürlük hakkının ihlal edildiğini belirterek, "Yargılamanız hızlı ama adil değil. Ortada delil yokken, kurgu ve komplo kuruyorlar. Bu davada karar çoktan verilmiştir" şeklinde savunma yaptı.

Sanıkların bu savunmalarının ardından, mahkeme heyeti, dosyası ayrılan Cebrail Gündoğdu'nun tanık olarak dinlenmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.