Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan elektronik, sabit ve hareket halindeki denetimlerde, toplamda 11.553 araç ve sürücüsüne çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle ceza kesildi.
İhlallerin dağılımı ise şu şekilde açıklandı:
- Hız İhlali: 1451 araç/araç sürücüsü
- Alkollü Araç Kullanma: 175 araç sürücüsü
- Emniyet Kemeri Kullanım İhlali: 1667 araç/araç sürücüsü
- Kask Kullanım İhlali: 361 motosiklet/motosiklet sürücüsü
- Kırmızı Işık İhlali ve Yaya Geçidinde Öncelik Vermeme: 512 araç/araç sürücüsü
- Yasak Saat Uygulamasına Uymama: 199 kamyon
- Sürücü Belgesiz Araç Kullanma: 563 araç/araç sürücüsü
- Drift, Modifiye ve Abartı Egzoz İhlali: 98 araç/araç sürücüsü
- Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanma: 801 araç/araç sürücüsü
- Yasak Park: 2183
- Trafik İşaret Levhaları ve Yer İşaretlerine Uymama: 811 araç/araç sürücüsü
Kaynak: HABER MERKEZİ