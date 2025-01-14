Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan elektronik, sabit ve hareket halindeki denetimlerde, toplamda 11.553 araç ve sürücüsüne çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle ceza kesildi.

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İhlallerin dağılımı ise şu şekilde açıklandı:

  • Hız İhlali: 1451 araç/araç sürücüsü
  • Alkollü Araç Kullanma: 175 araç sürücüsü
  • Emniyet Kemeri Kullanım İhlali: 1667 araç/araç sürücüsü
  •  Kask Kullanım İhlali: 361 motosiklet/motosiklet sürücüsü
  • Kırmızı Işık İhlali ve Yaya Geçidinde Öncelik Vermeme: 512 araç/araç sürücüsü
  • Yasak Saat Uygulamasına Uymama: 199 kamyon
  • Sürücü Belgesiz Araç Kullanma: 563 araç/araç sürücüsü
  • Drift, Modifiye ve Abartı Egzoz İhlali: 98 araç/araç sürücüsü
  • Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanma: 801 araç/araç sürücüsü
  • Yasak Park: 2183
  • Trafik İşaret Levhaları ve Yer İşaretlerine Uymama: 811 araç/araç sürücüsü

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Kaynak: HABER MERKEZİ