Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan elektronik, sabit ve hareket halindeki denetimlerde, toplamda 11.553 araç ve sürücüsüne çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle ceza kesildi.

İhlallerin dağılımı ise şu şekilde açıklandı:

Hız İhlali: 1451 araç/araç sürücüsü

Alkollü Araç Kullanma: 175 araç sürücüsü

Emniyet Kemeri Kullanım İhlali: 1667 araç/araç sürücüsü

Kask Kullanım İhlali: 361 motosiklet/motosiklet sürücüsü

Kırmızı Işık İhlali ve Yaya Geçidinde Öncelik Vermeme: 512 araç/araç sürücüsü

Yasak Saat Uygulamasına Uymama: 199 kamyon

Sürücü Belgesiz Araç Kullanma: 563 araç/araç sürücüsü

Drift, Modifiye ve Abartı Egzoz İhlali: 98 araç/araç sürücüsü

Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanma: 801 araç/araç sürücüsü

Yasak Park: 2183

Trafik İşaret Levhaları ve Yer İşaretlerine Uymama: 811 araç/araç sürücüsü