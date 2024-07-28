62. Uluslararası Bursa Festivali, KÖFN ve Feride Hilal Akın'ın muhteşem performanslarına ev sahipliği yaptı. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği konserde, sanatçılar izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi adına BKSTV tarafından Atış Grup sponsorluğunda düzenlenen 62. Uluslararası Bursa Festivali’nde KÖFN ve Feride Hilal Akın coşkusu yaşandı. Merinos Parkı’ndaki konser, Feride Hilal Akın'ın sahne almasıyla başladı. Akın, Youtube’da izlenme rekorları kıran hit şarkısı "Yok Yok" ile izleyicileri coşturdu. Enerjik performansı ve etkileyici sahne duruşuyla dikkat çeken sanatçı, "Sevme Zamanı" ve "Aşkın Ateşi" gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Akın’ın güçlü vokali ve dinamik sahne performansı, izleyicilerden büyük alkış aldı.



Gecenin ikinci yarısında sahneye çıkan KÖFN grubu, dillerden düşmeyen şarkıları "Bi Tek Ben Anlarım" ile genç hayranlarıyla buluştu. Elektronik müzik tarzında kendi şarkıları ve coverlarıyla tanınan grup, gece boyunca en sevilen parçalarını seslendirerek Bursalı gençlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Salman Tin ve Bilge Kağan Etil’in sahne enerjisi ve performansları izleyicilerden tam not aldı.

62. Uluslararası Bursa Festivali, bu yıl da müzikseverlere dolu dolu bir program sunarak büyük beğeni topladı. KÖFN ve Feride Hilal Akın’ın performansları, festivalin unutulmaz hatıralardan biri olarak hafızalarda yerini aldı. Gecede, BKSTV adına Şule Candanoğlu, sanatçılara teşekkür ederek festival plaketini sundu.