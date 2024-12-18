Etkinlikte, baroların tiyatro gruplarının yanı sıra Gemlik Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatro ekipleri de sahne alıyor. Bursa'da gerçekleştirilen tiyatro günleri, Ankara Barosu'nun "Haydi Karına Koş" adlı oyunuyla başladı. Ardından, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun "Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu" ve Bursa Barosu'nun "Bir Yaz Gecesi Rüyası" oyunları izleyicilerle buluştu.

Açılışa, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda tiyatrosever katıldı. Etkinlikler boyunca, Gemlik Belediyesi'ne ait 640 kişilik Cemil Meriç Kültür Merkezi tamamen doldu.

Özgür Aksoy Tiyatro Günleri, Çarşamba günü Gemlik Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun "Çoğunluk" ve Perşembe günü Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun "Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü" oyunlarıyla devam edecek. Oyunlar, Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de sahnelenecek.