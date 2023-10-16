Bursa Büyükşehir Belediyesi, Lozan Mübadelesi'nin 100. yılını anmak amacıyla düzenlediği 'Bursa Günlüğü Hikâye Yarışması'nın kazananlarını belirledi. Ödül töreni 30 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin altyapısından ulaşımına kadar birçok alanda faaliyet gösterirken, aynı zamanda şehrin kültür ve sanat hayatına da destek vermeye devam ediyor. Bu çerçevede, Balkanlar, Kafkaslar, Türkistan, Kırım ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen göçmenlerin hikayelerini ele alan 'Bursa Günlüğü Hikâye Yarışması'nı, Cumhuriyet'in ve Lozan Mübadelesi'nin 100. yılını kutlamak amacıyla düzenledi.

Yarışmanın Seçici Kurulu'nda Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nesrin Karaca, Türk hikâyeciliğinin önde gelen isimlerinden Mustafa Çiftci, Bursa'nın yaşayan hafızası olarak tanınan şair ve yazar Nevzat Çalıkuşu, Türk tarihini sevdiren Hasan Erdem ve Türk edebiyatının önemli isimlerinden Güray Süngü bulunuyor.

Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, Saadet Küçük tarafından kullanılan müstear isim 'Hayal Meyal' ile birinci, Oğuz Mutlu'un 'Avni Muradi' adı altında katıldığı hikaye ikinci, Seval Özdemir'in 'Kebikeç' adlı hikayesi ise üçüncü olarak seçildi. Ayrıca, Nilar Gök'ün 'Gemlik35' ve Hatice Öztop Büber'ün 'Hayalci' isimli hikayeleri teşvik ödülüne layık görüldü. Ödül dağıtımı sonucunda birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 5 bin TL para ödülü verilecek.

'Bursa Günlüğü Hikâye Yarışması' ödül töreni, 'Cumhuriyet'in 100. Yılı Etkinlikleri' kapsamında 30 Ekim 2023 Pazartesi günü Mudanya'da gerçekleştirilecek. Bu etkinlikle dereceye giren yarışmacılar ödüllerini alacaklar.