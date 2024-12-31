Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu yılbaşı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Zaimoğlu paylaşımında, "Değerli Vatandaşlarımız, 2025 yılına girerken, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak adına birlikte başardığımız büyük adımları gururla paylaşmak isterim. Gösterilen fedakârlık ve dayanışma sayesinde ilimiz, asayiş yönünden en başarılı il olmuştur. Bu başarıda emeği geçen herkese, özellikle kahraman polisimize ve duyarlı vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Şehrimizi dünyanın en güvenli şehri yapma hedefimize hep birlikte ulaşacağımıza inancım tamdır. 2025 yılının ülkemiz ve milletimiz için sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl olmasını temenni ediyor, her biriniz için en hayırlı olanı Yüce Allah'tan diliyorum. Daha güvenli ve mutlu yarınlara hep birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Haber merkezi