Edinilen bilgilere göre olay, Yeni Mahalle Millet Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Abdullah M.’nin evinde hareketsiz olduğunu fark eden annesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdullah M.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Abdullah M.’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.