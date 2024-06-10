Kaza Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü M.E(31) yönetimindeki 16 EG 996 plakalı otomobil, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak aynı yöne seyreden sürücü A.G.(33) yönetimindeki 33 DOC 95 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ve araçtaki yolcular N.P.(34), S.E.(35), 6 yaşındaki N.E. Ve 3 yaşındaki İ.E. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Fahrettin Eniş