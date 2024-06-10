Bilecik’in Tepebaşı Mevkiinde yükselen dumanlar, yangın endişesi ile itfaiye ekipleri harekete geçirirken, ortaya çıkan sebep herkesi şaşırttı.

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Değirmen Sokak üzerinde yükselen dumanları gören vatandaşlar hemen 112’yi arayarak haber verdi. Olay yerine bir de ambulans sevk edilirken, itfaiye ekipleri anında olay yerine ulaştı. Dumanların bir inşaattan geldiği gören ekipler hemen içeri girdiler. Ekipler, dumanın, işçilerin çay demlemek için yaktıkları semaverden çıktığını görünce rahat geri döndüler.