

Kaza Mahmudiye mahallesi Sanayi Zafer caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Mohamad W.(56) yönetimindeki bisiklet, Hasan B. Yönetimindeki 16 BCV 317 plakalı minibüsün açılan sürücü kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten yere düşen adam cadde üzerinde seyir halinde olan Nuri Ş.(59) yönetimindeki 16 BYU 26 plakalı otomobil çarptı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ