

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan İnegöl'deki Eğitim Çalışanları Sendikaları, “Kıymetli İnegöl halkı, değerli basın mensupları; Malumunuz, hepimizi derinden üzen Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan menfur olaylardan dolayı, İnegöl'deki eğitim çalışanları sendikaları olarak ortak bir eylem yapmaya karar verdik. Eylemimiz, 17.04.2026 tarihinde Eski Belediye Meydanı önünden Atatürk Heykeli güzergâhı yürüyüşü ile saat 10:00'da başlanacak ve Atatürk Heykeli önünde yapılacak basın açıklamasıyla sonlanacaktır. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve okullanmız için yapılan bu eyleme destek vermek amacıyla tüm İnegöl halkını davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İnegöl'deki Eğitim Çalışanları Sendikaları “

