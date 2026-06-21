Olay, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Düğün konvoyunda yer alan bazı kişiler, araçlarını yol üzerine park ederek trafiği durdurdu. Daha sonra cadde ortasında müzik eşliğinde halay çeken grup, renkli görüntüler oluşturdu.

Konvoy nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, sürücüler beklemek zorunda kaldı. Halayın ardından grup araçlarına binerek konvoyla birlikte bölgeden ayrıldı. Olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

1 sürücüye yolu diğer araçların geçişini engelleyecek şekilde kapatmaktan 90 bin TL cezai işlem uygulanırken, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca araç 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi. Diğer 2 sürücüye yol üzerinde duraklamaktan 4 bin TL cezai işlem uygulandı.