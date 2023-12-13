Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kasım ayında kent genelinde meydana gelen 2 bin 531 yangın ve olaya hızlı müdahalede bulundu. Bursa'nın 28 farklı istasyonunda görev yapan toplamda 634 personel ve 135 araç, yangın söndürme, arama kurtarma ve önleyici tedbirlerle birlikte toplamda bin 907 olaya müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yoğun bir tempo içerisinde Kasım ayında 580 yangına, bin 907 arama kurtarma ve önleyici tedbir faaliyetine, 44 farklı itfaiye hizmetine olmak üzere 2 bin 531 olaya müdahale etti.

Yapılan açıklamada, bu müdahaleler sonucunda 139 ayrı itfaiye raporu hazırlandığı ve 10 denetimin gerçekleştirildiği belirtildi.