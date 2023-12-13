Bursaspor Kulübü, Afyonspor ile oynadığı müsabakanın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Kulüp yöneticisi Sedat Topaloğlu, maçtaki saldırı sebebiyle, aynı zamanda kulüp görevlisi Fetih Yakut ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, 10 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen Afyonspor-Bursaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarına karışan Bursaspor Kulübü'nün, Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi ve 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.