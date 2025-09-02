Bursa Kantinciler Odası, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Bilgilendirme Toplantısı’nda kantinci esnafını yakından ilgilendiren önemli bir müjdeyi duyurdu.

Oda Başkanı M. Özgün Güneş, kantincilerin daha uygun fiyatlarla ürün alıp satabilecekleri yapı kooperatifinin kurulacağını açıkladı.

Toplantı, Merinos’ta bulunan Yıldırım Beyazıt Salonu’nda gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu buluşmada çok sayıda kantinci esnafı ve sektör temsilcisi hazır bulundu.

"Birlik ve beraberlik en büyük gücümüz"

Konuşmasında göreve geldikleri ilk günden bu yana esnafın menfaatlerini gözeterek çalıştıklarını hatırlatan Başkan Güneş şunları söyledi: "Bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Bursa’daki kantinci esnafımızın her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde kooperatifimizi hayata geçirerek yüksek kiralara karşı güçlü bir adım atacağız"

"Kooperatif ile kalıcı çözümler"

Başkan Güneş, özellikle son dönemde okul kantinlerinde artan kiraların ciddi bir sorun haline geldiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Üyelerimiz için kooperatif çatısı altında bir araya gelmek sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal dayanışma anlamında da büyük bir güç sağlayacaktır. Bu proje, kantinci esnafımıza daha güvenli, sürdürülebilir ve güçlü bir gelecek sunacak"

Geride bırakılan hizmetler

Toplantıda ayrıca bugüne kadar yapılan çalışmalar da öne çıkarıldı. Bursa Kantinciler Odası; Katı atık bedellerinin düşürülmesi, fiyat tarifelerinin ücretsiz verilmesi, kredi onaylama parasının kaldırılması, hijyen belgeleri ve iş sağlığı güvenliği eğitimleri, üyeler için indirim anlaşmaları, "Gezen Kantin Projesi" ile 37 bini aşkın öğrenciye hizmet, deprem bölgesine yardım desteği gibi birçok hizmete imza attı. Ayrıca Başkan Güneş, bu dönemde hiçbir üyenin icraya verilmediğinin altını çizerek, "Attığımız her adımda esnafımızın yanında olduk. Bizim için küçük ya da büyük sorun fark etmez; her üyemizin hakkını ve emeğini savunmak bizim görevimizdir" dedi.

Yeni dönem çalışmaları

Bursa Kantinciler Odası, kooperatifin yanı sıra Gross Market Projesi ile de esnafa uygun maliyetlerle ürün tedariki sağlamayı planlıyor. Bunun yanında, yeni yönetmeliklerle birlikte kantin ihalelerinde esnafın haklarını koruyacak adımların da takipçisi olacak.

"Birlikte daha güçlü, daha güvenli yarınlara"

Toplantının sonunda teşekkürlerini ileten Oda Başkanı M. Özgün Güneş, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Bugün burada birlikte attığımız her adım yarınlarımızı güçlendiriyor. Kooperatifimiz, birlikteliğimizin en somut örneği olacak. Hep birlikte daha güçlü, daha güvenli yarınlara yürüyeceğiz"