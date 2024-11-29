İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Karacabey ilçesinin tarım ve turizm alanında önemli çalışmalara imza attığını belirten Başkan Karabatı, Hamitler Çöplüğü'nün Karacabey ilçesi Muratlı Mahallesine taşınmasına karşı olduklarını ve gereken mücadeleyi verdiklerini söyledi.

Başkan Karabatı, “Muratlı Mahallesin böyle bir çalışmanın içerisine alınması açıkçası bizi üzdü. Fakat bizim Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşmelerde, bilimsel çalışmaların devam ettiğini, sonunda burasının doğru alan olup olmadığı karar verileceği belirtildi. Zaten ÇED raporlarına baktığımızda olumlu olmayan birçok faktör var. Hem ayrıca o bölge 10 mahallemizi etkileyen, imzaları atılan TOKİ'nin kurulacağı bir noktadadır. Böyle bir alanın kurulması söz konusu değildir. Tabiî ki konunun halen daha bilimsel çalışmaları devam etmektedir” dedi.

30 Kasım Cumartesi günü saat 10. 30'da Muratlı Mahallesine ziyarette bulunacaklarını belirten Başkan Karabatı, “Geniş katılımlı bir basın açıklaması yapacağız. İnşallah bu konuda iktidarın hem de Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de bu konuda bizi anlayacağını düşünüyorum. Orası gerçekten Karacabey'in yaşamsal faaliyetlerinin sürdürdüğü ve gelişime açık bir nokta. Bilimsel açıklamalar o bölgede böyle bir yapının olmayacağı yönündedir. Ama bunu gündeme getirip yanlıştan dönülmesini bir kez daha ifade edeceğiz” şeklinde konuştu.

Muratlı Mahallesinin tarımsal faaliyeti olan bir yer olduğuna dikkat çeken Başkan Karabatı, “Tarım toprakları olduğu için dolayısıyla orada üretim devam ediyor. "Biz Nilüfer Çayı'nı temizlemek için çalışıyoruz. Ancak böyle bir adım atılırken, başka çevre sorunlarına yol açılmasın. Köy sakinlerinin yanındayız. Tarım alanlarına çöplük kurulmasına razı olmayacağız. Haklı mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA