Yeni Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun TFF seçimleri sonrası ulusal medyaya yaptığı açıklama dikkatlerden kaçtı.

Bir muhabirin “Yeni Dönemde Nasıl Bir Süreç Bizi Bekliyor?” sorusuna cevap veren Hacıosmanoğlu, “Biz önce kardeşliği yayacağız. Bize bir adım gelene on adım gideceğiz. Oldu bittiye getirmeyeceğiz. Amatör Kulüplerinin temsilcileri, 3. Lig temsilcileri, 2. Lig, 1. Lig, Süper Lig temsilcileriyle oturacağız, kendi sorunlarını masaya koyacağız, Bizde ki arkadaşlar, O’nların yetkili arkadaşları futbolun sorunlarını, futbolun aileleri beraber çözeceğiz” dedi.

TFF seçimleri sonrası ilk değerlendirme basın açıklamasında ilk kez sadece süper lig değil, amatörler ve profesyonel liglerin tamamı sayılarak bir açıklama yapılmış oldu. Bu yüzden dolayı yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu can-ı gönülden kutluyorum.

Ancak bu açıklamaların lafta kalmaması lazım. Süper Lig’i temsil eden Kulüpler Birliği zaten kendilerine ait tüm sorunları biliyor. Ancak alt ligler kendilerini sahipsiz üvey evlat gibi görüyorlar. Yeni başkan acilen kurulları belirlemeli ve amatör ligler ile 3. Lig, 2. Lig, ve 1. Lig takımları ile çalıştay düzenlemeli.

Yıllardır Bursasspor borç batağından çıkamadı, transfer tahtası sorunları nedeniyle başına gelmedik şey kalmadı.

İnegölspor, oluşan mali yükler nedeniyle her dönem başkan adayı bulmakla zorlandı.

Karacabeyspor, Yıldırımspor(Mustafa Kemalpaşaspor) ve Kafkasspor ligde tutunma adına ciddi anlamda ekonomik zorluklarla kaderlerine bırakıldı. Açıkçası spor kulüpleri hep siyasilere mahkum edildi. Siyaseten destek bulamayan kulüplerin ayakta durma şansları her geçen yıl erimeye başladı. BAL Ligi ve amatör liglerde de yine bir sürü çözüm bekleyen sorunlar var. Peki Yeni TFF yönetiminden beklentiler neler?

1- Stat gelirlerinden kesinti yapılmaması

2-Futbolcuların sigorta(SGK) yükününün üstlenilmesi, ya da kaldırılması

3- İDDİA gelirlerinin, galibiyet ve beraberlik gelirlerinin en az 5 kat arttırılması ve her yıl TEFE-TÜFE oranında otomatik olarak güncellenmesi

4- Alt Liglerde Bölgesel Lig Uygulaması yapılması ya da ulaşım ve konaklama desteği sağlanması. Uçak ve otel masraflarının TFF tarafından sağlanması

5- Alt Ligler için Yayın İhalesi Açılması ya da yerel baz da bu yetkinin kulüplere verilmesi. Yayın geliri sağlanması.

6- Alg lig takımlarının akademi takımlarına ulaşım desteğinin arttırılması

7- BAL Lig statüsünün değiştirilmesi

8- Ulusal Sponsorluk anlaşmaları yapılarak kulüplere ekonomik destek sağlanması

9- Türkiye’nin tüm illerinde kulüplerin antrenman sahası eksiklerinin tespit edilmesi, resmi maçların oynandığı sahaların sorunlarının tespit edilerek bu ihtiyaçlara cevap verilmesi.