Toplumumuzun yıllardır taşıdığı en güçlü atasözlerinden biri olan “Kol kırılır yen içinde kalır”, yalnızca aile yapısını değil; spor kulüplerini, dernekleri, şirketleri, taraftar gruplarını ve tüm camiaları ilgilendiren büyük bir kültürü anlatır. Çünkü başarı sadece yetenekle değil, birlik olabilmekle gelir. Bir camianın büyüklüğü; sorun yaşamamasıyla değil, yaşadığı sorunları nasıl yönettiğiyle ölçülür.

Bugün özellikle spor dünyasında görüyoruz ki; küçük fikir ayrılıkları büyütülüp kamuoyu önüne taşındığında, zarar sadece kişilere değil tüm armaya veriliyor. Oysa güçlü camialar, problemlerini kapalı kapılar ardında konuşur, çözümünü kendi içinde üretir ve dışarıya karşı birlik görüntüsü verir. Çünkü dağınık görüntü; rakiplere cesaret, taraftara güvensizlik, futbolcuya ise motivasyon kaybı getirir.

Bir kulübün başarısı yalnızca sahadaki skorla oluşmaz. Yönetim, teknik heyet, futbolcu, taraftar ve basının aynı hedef etrafında birleşmesi gerekir. İçeride sürekli kavga eden, birbirini suçlayan yapılar uzun vadede ayakta kalamaz. Ancak fikir ayrılıklarını olgunlukla yöneten camialar, krizlerden daha güçlü çıkar.

Özellikle zor dönemlerde sergilenen tavır çok önemlidir. Başarı geldiğinde birlik olmak kolaydır. Asıl karakter; mağlubiyetlerde, ekonomik sıkıntılarda, eleştiriler arttığında ortaya çıkar. İşte tam bu noktada “kol kırılır yen içinde kalır” anlayışı devreye girmelidir. Yanlış varsa düzeltilmeli, eksik varsa konuşulmalı; fakat bunu yaparken camianın itibarını zedelemeden hareket edilmelidir.

Bu söz asla “hataları gizlemek” anlamına gelmez. Tam tersine; sorunları büyütmeden, kırıp dökmeden, yapıcı şekilde çözebilme olgunluğunu anlatır. Çünkü sürekli dışarıya taşan tartışmalar, zamanla güven ortamını yok eder. Güvenin olmadığı yerde ise başarı kalıcı olmaz.

Tarihe baktığımızda büyük başarılar elde eden kulüplerin ortak özelliği; kriz anlarında kenetlenebilmeleridir. Birbirine sahip çıkan camialar, saha içinde de saha dışında da daha dirençli olur. Futbolcular aidiyet hisseder, taraftar daha güçlü destek verir, yönetim daha rahat hareket eder. Sonunda başarı sadece bir sonuç değil, birlik kültürünün ödülü haline gelir.

Unutulmamalıdır ki;

Bir camiayı ayakta tutan sadece transferler ya da bütçeler değildir.

Bazen bir suskunluk, bazen bir sahip çıkış, bazen de içeride çözülen bir problem; yıllarca sürecek başarının temelini oluşturur.

Çünkü bazı yaralar kalabalıkta değil, kendi çatısı altında iyileşir.

Hasılı kelam KAFKASSPOR bayrağını taşıyan merhum Ahmet Güzel abimiz olsun, Recep Bayrak Nedim Sevim,Osman Şentürk ,Bilal Erbay,Serhat Kılıç son dönemde Sedat Yavuz olsun ve şimdide Rasim Erdem başkan olsun sorunları iç dinamiklerle uhulet ve suhuletle içinde çözen camiayı ilerilere taşıyan tüm saygı değer başkanlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Bu gün yazılan bu tarihin geçmişte akıl insanlarca atılmış temellerinin olduğunu unutmamak unutturmamak isterim.