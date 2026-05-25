Taraftar olarak hakeme küfürle, hakaretle baskı kurulması yöntem olarak asla ve asla tasvip etmediğimiz bir uygulamadır. Maalesef bu uygulama giderek yaygınlaşmaktadır.

Bildiğiniz üzere futbolun en büyük gücü taraftardır. Tribünlerin coşkusu, tezahüratlar, takıma verilen destek futbolu özel kılan en önemli unsurlar arasında yer alır. Ancak bu destek bazen sınırlarını aşarak hakemi baskı altına alma amacı taşıyan küfürlü ve aşağılayıcı söylemlere dönüşebilmektedir.

Son zamanlarda oldukça bu tarz söylem ve eylemlere tanık olmaktayım.

Oysa gerçek taraftarlık, sadece takımını sevmek değil; futbolun ruhuna da sahip çıkabilmektir.

Hakemler futbolun düzenini sağlayan unsurlardır ve onlar da insanlar gibi hata yapabilir.

Fakat tribünlerden yükselen organize küfürler, tehditkâr tepkiler ve psikolojik baskılar yalnızca hakemi değil, oyunun adalet duygusunu da etkiler. Fair play anlayışı; rakibe, hakeme ve oyunun kendisine saygı göstermeyi gerektirir. Küfür ise bu anlayışın tam karşısında duran bir davranıştır.

Taraftarın görevi korku oluşturmak değil, takımına güç vermektir. Çünkü gerçek destek; hakaretle değil, inançla ve aidiyetle hissedilir. Tribünlerin enerjisi futbolcuları motive edebilir, fakat nefret dili kullanıldığında futbolun birleştirici gücü zarar görür. Özellikle genç taraftarların bulunduğu ortamlarda küfürün normalleşmesi, spor kültürünün geleceği açısından da olumsuz bir örnek oluşturur.

Bugün dünya futbolunda örnek gösterilen taraftar grupları sadece yüksek sesleriyle değil; duruşları, kültürleri ve sportmenlikleriyle ön plana çıkmaktadır. Çünkü güçlü tribün olmak, rakibe veya hakeme hakaret etmek değil; takımını her koşulda onurlu şekilde destekleyebilmektir.

Futbol; öfkenin değil, tutkunun oyunudur. Tribünlerin gerçek büyüklüğü de küfürde değil, fair play ruhunu koruyabilmesinde saklıdır.

Bir kaç aydır saha içinde durmayıp tribünlerdeki atmosfere tanıklık etmek şahit olmak amacıyla tribünlerde bulundum maalesef olması gereken ortam yerine çok da iç açıcı olmayan ortamlarda şahit oldum. Yazımın ikinci bölümünde bu konuları daha da detaylandırarak anlatmak istiyorum sizlere.