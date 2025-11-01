Futbol yalnızca sahada oynanan 90 dakikalık bir oyun değildir. O, tribünlerin kalp atışıyla, şehrin nefesiyle, taraftarın sevgisiyle yaşayan bir tutkudur. Bu tutkunun en samimi, en içten yaşandığı şehirlerden biridir Bursa. Yeşil Beyaz renkler, bu kadim şehrin sokaklarında, çocukların hayallerinde ve her kalp atışında yankılanır.

Bursaspor, Anadolu’nun gururudur. Ancak onu gerçek bir efsane yapan, arkasındaki büyük güç yani taraftarıdır. Timsahlar, sadece kendi takımlarına değil, Anadolu futboluna da can suyu olan bir camiadır. 45 bin kişilik Atatürk Stadyumu’nun tribünlerini dolduran o muhteşem kalabalık, sadece takımını değil, Türk futbolunun ruhunu da ayakta tutuyor.

Bugün Türkiye Futbol Federasyonu’nun gelir kalemlerinden biri olan bilet hasılatının önemli bir kısmı, işte bu yeşil beyaz sevdalıların emeğiyle, sevgisiyle ve inancıyla oluşuyor. Bursaspor taraftarı, zorluklar karşısında bile tribününü boş bırakmıyor; her maçta yüreklerini sahaya koyuyor, sesleriyle, pankartlarıyla, inançlarıyla bir destan yazıyor.

Bildiğiniz üzere saha kapatma cezası alan Bursaspor'un cezası Başkan Enes Çelik'in girişimleri ile para cezasına çevrildi. Bursaspor’un cezası kime yarar?

Bursaspor, maçlarını 45 bin kapasiteli Atatürk stadyumda oynuyor. Bursaspor bugüne kadar ortalama 38 bin 870 kombine sattı, geriye sadece ve sadece 6 bin bilet kalıyor. Rakip takıma ortalama 2 bin bilet ayrılıyor. Çoğu zaman bu ayrılan biletlerin büyük bir kısmının da alınmadığı oluyor. Yani Bursaspor'un taraftarsız bir maçtan zararı yok denecek gibi az. 6 binlik bilet satışı sayısını yakalayamayan Süper Lig takımlarının bile olduğunu düşünürsek, bu ceza kimseye yaramayacaktır.

Hasılı kelam Bursaspor sadece bir takımı değil, bir ideali temsil ediyor: “Anadolu da başarabilir!” sloganını yıllar önce hayata geçiren bu camia, bugün de aynı inançla yoluna devam ediyor. Süper Lig’de olsun, 1. Lig’de ya da daha aşağıda… Bursaspor’un olduğu her yerde tribünler doluyor, şehir bir araya geliyor, sevgiyle, umutla birleşiyor.

Bursa tribünlerinin sesi, sadece Yeşil Beyazlı formaya değil, tüm Anadolu futboluna can veren ruh veren bir can suyu gibidir. Bu yüzden Bursaspor taraftarı, sadece kendi takımına değil, Türk futboluna da hizmet eder. Onlar olmasa, stadyumlar bu kadar dolmaz, maçların ruhu bu kadar canlı olmazdı.

Yeşil Beyaz sevdalılar var oldukça, futbol hep umutla yaşayacak.