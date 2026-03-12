Futbol sadece sahada 11 kişinin mücadelesi değildir; bazen bir şehrin sabrı, bir yönetimin uykusuz geceleri ve bir teknik ekibin kısıtlı imkânlarla kurduğu hayallerdir. Bugün İnegölspor, tam da bu tanımın merkezinde, fırtınalı denizlerde yol alan ama rotasından sapmayan bir gemi gibi ilerliyor.

YÖNETİM KATINDA ATEŞTEN GÖMLEK: KANİ ADEMOĞLU VE BİTMEYEN MÜCADELE

Kulüp başkanlığı dışarıdan bakıldığında bir prestij makamı gibi görünse de, İnegölspor çatısı altında bu görev tam anlamıyla bir "ateşten gömlek". Başkan Kani Ademoğlu, göreve geldiği günden bu yana sadece rakiplerle değil, kulübün geleceğini ipotek altına alan maddi kaynak yetersizliği ve yerel sermayenin sessiz kaldığı sponsor desteksizliği ile de savaşıyor.

Yalnız bırakılmış bir yönetim anlayışına rağmen Ademoğlu, pes etmek yerine eldeki kısıtlı imkânları en verimli şekilde kullanarak kulübü ayakta tutmaya çalışıyor. "İnegöl’ün markası" söyleminin kağıt üzerinde kalmadığı, gerçek bir sahiplenme beklenen bu dönemde, başkanın sergilediği dik duruş aslında bir kulübün varoluş mücadelesidir.

SAHADA STRATEJİ VE İRADE: İSMAİL GÜLDÜREN FAKTÖRÜ

İdari zorlukların gölgesinde, saha içinde bir orkestra şefi titizliğiyle çalışan bir isim var: İsmail Güldüren. Elindeki kadro derinliğinin kısıtlılığına, transfer dönemlerindeki ekonomik dar boğazlara bakmadan, "bahaneye değil, çözüme" odaklanan bir teknik direktör profili çiziyor.

Güldüren için başarı, sadece tabeladaki üç puan değil; imkânsızlıklar içinde bir oyun kimliği oluşturabilmektir. Futbolcularına aşıladığı zorluklara karşı direnme gücü, bugün İnegölspor’un en büyük sermayesi haline gelmiş durumda. Sponsorların desteğini çektiği, bütçelerin daraldığı bir ortamda o, formanın ağırlığını ve armanın değerini taktik tahtasının en başına yazıyor.

SONUÇ: BAŞARIYA GİDEN İNCE YOL

İnegölspor şu an belki en zengin dönemini yaşamıyor, belki en görkemli transferleri yapmıyor. Ancak çok daha değerli bir şeye sahip: İnanç.

Maddi kaynakların tükenme noktasına geldiği her an, Kani Ademoğlu’nun idari manevraları ve İsmail Güldüren’in saha içi iradesi birleşerek kulübü limana yaklaştırıyor. Bu yolculuk, sadece bir spor kulübünün ayakta kalma çabası değil; bir şehrin, engellere rağmen nasıl "bir" olabildiğinin kanıtıdır.

İnegölspor için güneş, en karanlık bulutların arasından süzülerek doğmaya devam ediyor.

İNEGÖLSPOR’DA ŞİMDİ HESAP ZAMANI: HEDEF İLK ÜÇ, ROTA PLAY-OFF!

Maddi imkânsızlıkların gölgesinde başlayan sezonda, Başkan Kani Ademoğlu’nun idari inadı ve İsmail Güldüren’in saha içi dehası meyvelerini veriyor. Bordo-beyazlılar için ligin son 8 haftası artık bir lig mücadelesi değil, bir "şeref yürüyüşü" anlamı taşıyor.

KÜLLERİNDEN DOĞAN BİR İRADE

Sezon başında ekonomik dar boğazlar ve sponsor desteklerinin eksikliğiyle boğuşan İnegölspor, kamuoyundaki "havlu atar mı?" sorularına sahada tokat gibi bir cevap verdi. Başkan Kani Ademoğlu, kısıtlı bütçeyi adeta bir kuyumcu titizliğiyle yöneterek gemiyi fırtınadan çıkardı. Bugün gelinen noktada, borç yükü ve kaynaksızlığa rağmen play-off hattının en iddialı aktörlerinden biri haline gelmek, sadece bir spor başarısı değil, bir yönetim mucizesidir.

İSMAİL GÜLDÜREN VE "İMKÂNSIZ" DENİLEN 8 HAFTA

Teknik direktör İsmail Güldüren, elindeki kadrodan maksimum verimi alarak İnegölspor’u ligin en korkulu deplasmanlarından biri haline getirdi. Şimdi önümüzde duran 8 haftalık periyot, Güldüren’in taktik zekasının ve oyuncularına aşıladığı "pes etmeme" ruhunun final sınavı olacak.

Lig tablosundaki mevcut durum, İnegölspor’a sadece play-off kapısını açmıyor; aynı zamanda 3. lük koltuğu gibi play-off eşleşmelerinde büyük avantaj sağlayacak bir zirveyi de işaret ediyor.

Şehir Artık Tek Yürek Olmalı

Bu başarı, sadece yönetim ve teknik heyetin omuzlarında yükselemez. Maddi imkânsızlıkların yarattığı boşluğu, İnegöl halkının ve taraftarının manevi gücü doldurmak zorunda.

* İnanç var mı? Evet, sahada terinin son damlasına kadar savaşan bir takım var.

* Umut var mı? Evet, matematiksel olarak avantaj bizim elimizde.

* Hedef ne? Ligi ilk 3 içinde bitirip, play-off serüvenine üstünlükle başlamak.

Sözün Özü: İnegölspor, tüm "yapamazsınız" diyenlere inat, Kani Ademoğlu’nun vizyonu ve İsmail Güldüren’in teknik disipliniyle tarih yazmaya hazırlanıyor. Şimdi hesap vakti değil, destek vaktidir. Bu 8 haftanın sonunda o kupa İnegöl’e çok yakışacak