İnegölspor'da yeniden başkanlığa aday olan Kani Ademoğlu'nun ne istediğini anlamak için aslında çok uzaklara gitmeye gerek yok.

Geçen yıl sezon başından sezon sonuna kadar yaşanan zorlu süreç detaylı bir şekilde incelendiğinde “Kani Ademoğlu ne ister?” sorusunun cevabı verilmiş olur.

Kani başkan, hepimizin ortak değeri olan İnegölspor mevzu bahis olduğunda gerek başkan gerek yönetim kurulu olarak yalnız kalmamak istiyor.

Peki Kani başkan ve yönetim kurulu "Nasıl yalnız kalmaz, neler yapılmalı?" sorusunu soralım ve hep birlikte cevabını arayalım.

Bir futbol kulübü başkanının en büyük arzusu; güçlü bir yönetim, sağlam bir mali yapı, tribünlerle bütünleşmiş bir takım ve şehrin sahip çıktığı bir kulüptür. Bugün İnegölspor'un ihtiyacı olan şey de tam olarak budur.

İnegölspor yalnızca bir futbol kulübü değildir. Bu şehrin ortak değeri, ortak heyecanı ve ortak markasıdır. Yıllardır profesyonel liglerde mücadele eden kulübümüz, yalnızca sahada değil, İnegöl'ün tanıtımında da önemli bir görev üstlenmektedir. Ancak başarı artık sadece sahadaki 11 futbolcuyla gelmiyor. Başarı; şehirle, ekonomiyle, siyasetle ve sivil toplumla birlikte inşa ediliyor.

Kani Ademoğlu'nun yeniden aday olması, aslında yarım kalan projelerin tamamlanması ve İnegölspor'un geleceğinin planlanması adına önemli bir fırsattır. Fakat bu süreçte yükün yalnızca başkanın ve yönetimin omuzlarında kalmaması gerekiyor.

İş insanları destek vermeli...

Esnaf sahip çıkmalı...

Sivil toplum kuruluşları taşın altına elini koymalı...

Siyasi temsilciler kulübün önünü açmalı...

Taraftar tribünleri doldurmalı ve en önemlisi kulübün ceza almasını oluşturacak faaliyetlerden uzak durmalı...

Yerel basın kulübün sesi olmalı...

Çünkü İnegölspor hepimizin.

Başarı İçin Yol Haritası

1. Şehir Birlikteliği Sağlanmalı İnegölspor için ortak akıl masası oluşturulmalı. Belediye, oda başkanları, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve kulüp yönetimi belirli periyotlarla bir araya gelerek kulübün geleceğini planlamalıdır.

2. Sürdürülebilir Gelir Modeli Kurulmalı Her sezon başında yaşanan maddi sıkıntılar yerine kalıcı sponsorluk anlaşmaları ve şehir destekli gelir projeleri geliştirilmelidir.

3. Altyapı Öncelik Olmalı İnegölspor'un geleceği transferde değil, altyapıda yatmaktadır. Kendi futbolcusunu yetiştiren bir yapı uzun vadede kulübü ekonomik ve sportif açıdan güçlendirecektir.

4. Taraftarla Bağ Güçlendirilmeli Tribünler sadece maç günü değil, yılın her günü kulübün bir parçası haline getirilmelidir. Taraftar etkinlikleri ve sosyal projeler artırılmalıdır.

5. Kurumsallaşma Tamamlanmalı Başkanlar ve yöneticiler değişse de işleyiş değişmemeli. Profesyonel yönetim anlayışı kulübün temel prensibi haline gelmelidir.

Bugün sorulması gereken soru "Kani Ademoğlu ne ister?" değil, "İnegölspor için biz ne yapabiliriz?" sorusudur.

Çünkü güçlü başkanlar kulüpleri yönetir, güçlü şehirler ise kulüpleri yaşatır.

Eğer İnegöl, İnegölspor'un etrafında kenetlenebilirse; iş dünyasıyla, siyasetiyle, sivil toplumuyla ve taraftarıyla aynı hedefe yürüyebilirse, başarı sadece bir hayal olmaktan çıkacak ve kaçınılmaz bir sonuç haline gelecektir.

İnegölspor'un geleceği bir kişinin değil, bir şehrin omuzlarındadır.

Evet, Kani Ademoğlu ne ister? Şehrin büyük bir kısmının hala anlayamadığı İnegölspor markasının değerinin hakkının verilmesinden başka hiç bir şey istediğini zannetmiyorum.

Bu anlamda saygı değer Kani başkanımızın yeniden aday olmasını elini gövdesini yönetim kurulu ile birlikte taşın altına koymasını saygı ve sevgilerimle kutlarım.

Ben dün olduğu gibi bugünde yarında bu kutlu yolda bir basın mensubu olarak her zaman destekçisi olduğumu ifade etmek istiyorum.