CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Maç dönüşü, güvenlik güçleri tarafından taraftarlarımıza karşı uygulanan orantısız güç, kabul edilemez bir durumdur!" dedi.

Öztürk, taraftarların darp edilmesini, "bu ülkenin spor kültürüne ve insan onuruna yapılmış en büyük hakaret" olarak nitelendirdi. Ayrıca, otobüsün içine kadar sokulan biber gazını, "bir spor karşılaşmasının ardından yaşanan bir skandal" olarak tanımlayarak, toplumdaki kin ve öfkenin bir yansıması olduğunu vurguladı. Öztürk, "Bu barbarca saldırılar, hangi akla hizmet ediyor?" diyerek, sevgiyle birleşen taraftarlar arasındaki nefreti kınadı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, söz konusu olayı TBMM gündemine taşıdı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Türkoğlu ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bursaspor taraftarı yalnız değildir; sorumlular derhal tespit edilip gereği yapılsın!

Kütahya deplasmanında, Bursasporlu taraftarlara yönelik yapılan polis müdahalesi ve kötü muamele hakkında, İçişleri Bakanı Sayın Ali YERLİKAYA tarafından cevaplandırılması talebiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdim.

Konunun bizzat takipçisi olacağım! İlgili önergemiz.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

9 Mart 2024 Pazar günü oynanan Kütahyaspor- #Bursaspor maçında, Bursasporlu taraftarlara yönelik yapılan polis müdahalesi ve kötü muamele hakkında ; aşağıdaki sorularımın T.C. İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 09-03-2025 Yüksel Selçuk TÜRKOĞLU İYİ Parti Bursa Milletvekili 3.Lig’de mücadele eden Bursaspor’un, Kütahyaspor ile Kütahya’da oynadığı maçın ardından, deplasmandan dönen yeşil-beyazlı taraftarlara güvenlik güçleri tarafından orantısız müdahalede bulunulduğuna dair kamuoyuna yansıyan görüntü ve iddialar endişe verici boyutta olmuştur. Özellikle oruçlu taraftarların bulunduğu otobüse biber gazı sıkıldığı, bazı taraftarların bu müdahale nedeniyle fenalaşıp istifra ettiği, ayrıca bazı güvenlik görevlilerinin taraftarlara yönelik şiddet içerikli ve aşağılayıcı tutum sergilediği ifade edilmekte, olaylar görsel materyallerde de gözlenmektedir. Kamuoyunu rahatsız eden bu nahoş hadisenin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve sorumluların gerekli cezai ve idari yaptırımlara tabi tutulması için gereken hassasiyetin gösterilmesi, taraftarlar arasındaki huzur ve güvenin yeniden tesisi yönünden elzem hale gelmiştir. Bu kapsamda; SORU 1- Bursaspor taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığına dair iddialar üzerine Bakanlığınız tarafından bir inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır? SORU 2- Kamuoyuna yansıyan görüntülerde, bazı güvenlik görevlilerinin taraftarlara yönelik sert müdahalelerde bulunduğu ve provokatif hareketler yaptığı görülmektedir. Söz konusu güvenlik görevlilerinin kimlikleri tespit edilmiş midir? Haklarında herhangi bir idari veya adli işlem yapılacak mıdır? SORU 3- Olay sırasında taraftarların herhangi bir taşkınlık yaptığına dair resmi bir tespit var mıdır? Eğer böyle bir durum söz konusu değilse, güvenlik güçlerinin bu şekilde bir müdahalede bulunmasının gerekçesi nedir? SORU 4- Spor müsabakalarında güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımını önlemek adına ne gibi önlemler alınmaktadır? SORU 5- Bursasporlu taraftarların ve diğer kulüplerimizin taraftarların yaşadığı bu tür olayların tekrar yaşanmaması için Bakanlığınız tarafından özel bir tedbir alınacak mıdır?"