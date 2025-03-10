Geçen hafta Merkez Bankası tarafından yapılan 250 baz puanlık faiz indiriminin ardından, bankalar da mevduat faiz oranlarını düşürmeye başladı.

Perşembe günü politika faizinin %42,50 seviyesine çekilmesinden önce, 1 milyon TL mevduat için birçok bankada en yüksek oran %48 olarak öne çıkıyordu. Ancak 10 Mart 2025 haftasının başlangıcında, %48'lik faiz oranı yalnızca yeni müşteri kampanyası kapsamında ve sadece 2 banka tarafından sunuluyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

TCMB faiz indirimi sonrasındaki ilk haftada bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:

-Alternatif Bank: %48,00

-Anadolubank: %48,00

-Odea Bank: %47,00

-ING Bank: %47,00

-Fibabanka: %47,00

500 BİN TL’NİN GÜNCEL GETİRİSİ

-Mevduat tutarı: 500 bin TL

-Mevduat oranı: %48,00

-Mevduat vadesi: 32 Gün

-Net Getiri: 17 bin 885 TL

1 MİLYON TL’NİN GÜNCEL GETİRİSİ

-Mevduat tutarı: 1 Milyon TL

-Mevduat oranı: %48,00

-Mevduat vadesi: 32 Gün

-Net Getiri: 35 bin 770 TL

3 AYDA GETİRİLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Faiz indirimlerinden önce ve mevduata %10 stopaj uygulanırken, Aralık 2024’te 1 milyon TL’lik mevduatın 32 günlük getirisi yaklaşık 43 bin 400 TL civarındaydı. Ancak, geçen yaklaşık 3 aylık dönemde politika faizinde 750 baz puanlık bir indirim yapıldı ve stopaj oranı %15’e çıkarıldı. Bugün, 1 milyon TL’nin getirisi 35 bin 770 TL’ye kadar düşerek, 7 bin 630 TL’lik bir azalma yaşandı.

FAİZ İNDİRİMLERİ SÜRECEK

Gelecek dönemde de enflasyondaki gerilemeye bağlı olarak TCMB’den faiz indirimlerinin devam etmesi bekleniyor. TCMB’nin PPK karar metninde de “veri odaklı” ilerleneceği vurgulanarak, “Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir” ifadelerine yer verilmişti.

TL MEVDUATIN PAYI %57,54

Öte yandan bankacılık sektörünün toplam mevduatı 28 Şubat ile biten haftada 80 milyar 623 milyon lira azaldı ve 20 trilyon 701 milyar lira oldu. Bu tutarın 11 trilyon 911 milyar lirası TL cinsi mevduattan oluştu. TL mevduatın toplam içindeki payı yaklaşık yüzde 57,54 olarak gerçekleşti.