BUSKİ Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 13 Ağustos tarihinde Mudanya'da su kesintisi yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mudanya İlçesi Çepni Mahallesi, Işıklı Mahallesi, Akköy Mahallesi, İpekyayla Mahallesi, Yaylacık Mahallesi, Küçükyenice Mahallesi, Dereköy Mahallesi, Kaymakoba Mahallesi, Mirzaoba Mahallesi, Çınarlı Mahallesi, Şükrüçavuş Mahallesi üst kısımları ve Halitpaşa Mahallesi Çepni yolu ve civarında 13.08.2024 tarihinde saat 09:00 – 23.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.