Osmangazi Belediyesi, Bursa Hoş Sada Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde düzenlediği Bendir ile Klasik Türk Sanat Müziği Konseri ile katılan müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.BURSA (İGFA) - Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen konser, Bursalı müzikseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Konserde, Bursa Hoş Sada Kültür ve Sanat Derneği Bendir Grubu üyeleri, birbirinden güzel eserleri hem çalıp hem söyleyerek müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk sanat müziğinin eşsiz parçalarından oluşan repertuarı, koro olarak seslendiren müzisyenler, katılımcılar tarafından büyük beğendi topladı. Sanat müziği severlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, yaklaşık iki saat sürdü. Dinleyiciler, tüm program boyunca şarkılara alkışlar ile eşlik etti.

Konser sonunda, Bursa Hoş Sada Kültür ve Sanat Derneği Bendir Eğitim Gurubu tarafından verilen kursu başarıyla tamamlayarak 2, 3,4, 5 zamanlı usulleri teorik ve uygulamalı olarak öğrenen müzisyenlere, “1.Seviye Bendir ile Türk Müziği Usulleri Eğitimi” sertifikası takdim edildi.