Devlet hastanelerinde yaşanan randevu ve servis sorunları Bursa Şehir Hastanesi’nde had safhaya ulaştı. İlçelerden yönlendirilen hastalar tedavilerine sorun bulamamaktan yakınmaya başladılar. En çok sıkıntı yaşayanlar ise onkoloji hastaları. İşte detaylar…

Temmuz 2019 yılında Sağlık Bakanlığı ve Rönesans Sağlık Yatırım tarafından açılan Bursa Şehir Hastanesi 745 bin m2 alanda 470 bin m2 kapalı alanda hizmet veriyor. Genel hastane dışında Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Kadın ve Çocuk Doğum Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri(YGAP) Hastanesi ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Hastaneleri olan yapı, dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip 859 sismik izolatörle depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

Dünya standartlarına uygun olarak tasarlanan hastane, ‘Çevreye Duyarlı Yapı Sertifikası’ olan "LEED Gold Sertifikası" aldı. Yapımları ülke siyasetinde tartışma konusu olan Bursa Şehir Hastanesi pandemi döneminde Bursa’da yaşanması muhtemel büyük felaketlerin önlenmesinde büyük rol üstlenmişti.

Ancak geçen zaman içerisinde hastane bu kez neden yapıldığı ile değil, hizmet alınamayacak dereceye gelmesi ile tartışılıyor. Doktor randevusu almakla zorlanan hastalar, servislerin doluluğu nedeniyle yatacak yerde bulamaz hale geldi. Özellikle ağır hasta gruplarından gösterilen onkoloji bölümünde 50'ye yakın hasta serviste açılacak yeri bekliyor. Yine birçok servisin bu durumda olduğu konuşuluyor.

Şehir merkezinde yapımında sona gelinen 1315 yataklı Ali Osman Sönmez Hastanesi’nin açılmasıyla sıkıntıların sona ereceği düşünülürken, hasta ve hasta yakınlarının mağduriyeti için çözüm bulunması talep ediliyor.