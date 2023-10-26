Her sene olduğu gibi bu senede tüm Türkiye, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılına hazırlanıyor. İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar başladı. 2 gün boyunca sürecek olan farklı etkinliklerle 100. Yıl coşkusu tüm İnegöl'ü saracak.

İNEGÖL’DE CUMHURİYETİN 100. YILI KAPSAMINDA YAPILACAK PROGRAMLAR

İnegöl'de kutlamalar, 28 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’da Atatürk Anıtında düzenlenecek. Etkinlik, çelenk sunma töreni ile başlayacak. Yapılan Resmi törenden sonra İnegöl Belediyesi’nin Uzun Sokak girişinde iki etkinliği olacak. Uzun Sokak girişinde çocuklara yönelik “Cumhuriyet Resim Atölyesi” etkinliği ve Cumhuriyetin 100. Yılı Anısına Presstagram (anı fotoğrafı) etkinliği, 13.00-16.00 saatleri arasında yapılacak. Saat 14.00’da ise Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde “Oyun Arkadaşım” adlı çocuk tiyatro gösterisi yapılacak. Akşam saat 18.30’da da İnegöl AVM önünden başlayıp Atatürk Anıtına kadar devam edecek “Cumhuriyet Yürüyüşü” gerçekleştirilecek.

CUMHURİYET COŞKUSU KÜLTÜR SANAT OTOBÜSÜYLE TÜM ŞEHRİ SARACAK

29 Ekim Pazar günü olan programlar, Kaymakamlık makamında Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban’ın tebrikleri kabulü ile saat 10.00’da başlayacak. Ardından 10.30’da Atatürk Bulvarı üzerinde eski hükümet konağı yanındaki alanda resmi törenlerle devam edecek. Pazar günü 15.00-17.00 saatleri arasında da İnegöl Belediyesi Kültür Sanat Otobüsü şehir turu yapacak.

BAŞKAN TABAN’DAN KUTLAMALARA DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Taban, düzenlenecek programlarla ilgili yaptığı açıklamada tüm İnegöl halkını etkinliklere davet etti. Cumhuriyetimizin 100. Yılının büyük bir coşkuyla kutlanması adına hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Başkan Alper Taban,

Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Bu birlikteliği sağlama noktasında da milletimizin adeta çimentosu olan Cumhuriyetimizin 100. Yaşını kutlamaya hazırlanıyoruz. İnegöl Kaymakamlığımız ve Belediyemiz iş birliğinde yapacağımız etkinliklere de vatandaşlarımızın gerekli ilgiyi göstereceklerinden şüphemiz yok. Özellikle Cumartesi günü çocuklarımıza yönelik Uzun Sokak girişinde yapılacak etkinliklerle gelecek nesillerimizi de Cumhuriyetin izinde ve gölgesinde yetiştirme noktasında programlarımız olacak. Yine Cumartesi akşamı yapılacak korteje de tüm ilçe halkımızı davet ediyoruz. Aynı zamanda Pazar sabahı 10.30’da Atatürk Bulvarı üzerinde yapılacak kutlama programında da yine tüm ilçe halkımızla Cumhuriyet coşkusunu yaşamak istiyoruz. Tüm programlarımıza ilçe halkımızı davet ediyorum

dedi.