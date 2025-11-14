Şehitlerin aileleri ve Bursa protokolü, iki askerin naaşını Yenişehir Havalimanı’nda bekledi. Şehitleri taşıyan uçak, yoğun sis nedeniyle saat 11.00 ile 12.00 arasında havada tur attı.

Pisti pas geçince uçak, diğer şehidi bırakmak üzere Balıkesir’e yöneldi. Havanın öğleden sonra düzeleceği belirtilirken, cenaze törenlerinin gecikebileceği öğrenildi.



Şehitleri karşılamaya Bursa Valisi Erol Ayyıldız., Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten, Müfit Aydın, Emel Gözükara Durmaz, Kayıhan Pala, Hasan Öztürk, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Bursa Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, çok sayıda protokol mensubu ve askeri erkan da geldi.



Şehit Binbaşı Serdar Uslu'nun babası Ahmet Uslu annesi Fatma Uslu ile Harmancıklı şehit Ramazan Yağız'ın annesi Ayşe Yağız, abla Fidan Yağız ve iki dayısı katıldı. Şehit Ramazan Yağız'ın babasbı Selami Yağız'ın uzun süre önce vefat ettiği öğrenildi.



Şehit aileleri metanetini korurken, Bursalı şehitler uçağın yeniden Yenişehir havalimanına dönmesiyle bugün toprağa verilecekler.

Rötar sebebiyle havalimanında bekleyen şehit yakınları da misafirhaneye alındılar.