İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması’nda yer alan Bursa Ticaret Borsası üyesi firmaları tebrik eden Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Ekonomide türlü sınamalardan geçtiğimiz bir dönemde Türkiye’nin sanayi devleri arasında yer alan firmalarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırmasının 2022 yılı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre listenin ilk sırasını, üretimden satışlarda 418,4 milyar lira ile Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) aldı. İSO 500 listesini değerlendiren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Türkiye’nin sanayi devleri arasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Bursa’dan 22 firmanın yer alma başarısı gösterdiğini açıkladı. Bu firmalardan 7’sinin bağlı olduğu odanın yanı sıra kotasyondaki ürün alım-satımı sebebiyle Bursa TB üyeliğinin de olduğunu belirten Başkan Matlı, “Sektörlerimizin karşı karşıya kaldıkları zorluklara rağmen üyelerimizden SUTAS 70., Pro Yem 156., Korteks 177., Almaxtex 193., bu yıl Bursa merkezli bir firma olan Keskinoğlu Tavukçuluk 207., Hastavuk 278. ve Harput Tekstil ise 495. sırada yer alma başarısı gösterdi. Ekonomide türlü sınamalardan geçtiğimiz bir dönemde Türkiye’nin sanayi devleri arasında yer alan firmalarımız başarılarıyla Borsamızın ve kentimizin gururu olmuşlardır” dedi.

“Listedeki firmalarımız kent ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunuyor”

Başkan Özer Matlı, listede yer alan Bursalı firmaların 2022 yılında üretimden satışlarını yüzde 98 artırarak 106 milyar 104 milyon liraya çıkardığını belirtti. Ayrıca, bu firmaların İSO 500 içerisinde toplam üretimden net satışların yüzde 2,36’sını, ihracatın yüzde 3’ünü ve istihdamın da yüzde 4,5’ini karşıladığını vurgulayan Başkan Matlı, “Pandeminin ekonomiler üzerindeki yıkıcı etkileri, artan girdi ve lojistik maliyetleri, yüksek enflasyonist ortam, Rusya-Ukrayna savaşı, finansmana erişim sorunları gibi belirsizliklerin yoğun olduğu bir dönemde firmalarımızın üretimleri, ihracatları ve oluşturdukları katma değer ile sergiledikleri performans, kent ve ülke ekonomimizin büyümesine ve kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bu vesileyle stratejik konumu, köklü sanayisi, sektörel çeşitliliği ile Türkiye ekonomisinin öncü kenti Bursa’mızın gurur kaynağı olan firmalarımızın, başta yönetim kurulları olmak üzere tüm yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum” diye konuştu.