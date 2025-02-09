Tatilcilerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Uludağ’a olan ilgi devam ediyor. Hafta sonu tatilini Uludağ’da geçirmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken, zirveye ulaşmak için telesiyej sırasındaki kalabalık ise kameralara yansıdı.

İstanbul’dan Uludağ’a gelen Eda Nur Oğuz, "Buraya İstanbul’dan geliyorum. Uludağ çok güzel ama çok soğuk. Herkes gelsin, eğlenebilecekleri çok büyük alanlar var. Özellikle telesiyej. Binip zirveye çıksınlar, düşmesinler yeter" diye konuşurken, Nida Acay ise, "Buraya ikinci kez geldim. Yazın gelmiştim, bir de şimdi geldim. Yazın ayrı güzel, kışın ayrı güzel. Sadece çok kalabalık. Zirveye çıktım ama çok soğuktu" dedi.