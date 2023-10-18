Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), bu yıl 13. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 20-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Merinos AKKM'de gerçekleşecek olan festival, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlama teması olan "Yüzyılın İzleri" ile gerçekleşecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle düzenlenecek 13. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nin (BursaFotoFest) küratörlüğünü Fahrettin Beceren üstleniyor. Bu yıl BursaFotoFest'e Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Kosova, Macaristan ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen birçok fotoğrafçının çalışmalarıyla katılacak. Festivalin 2023 onur konuğu ise Merih Akoğul. Azerbaycan'dan Fargana Gasimli, Bosna-Hersek'ten Haris Memija, KKTC'den Mehmet Gökyiğit, Macaristan'dan Milán Radisics ve Kosova'dan Suer Celina gibi fotoğrafçılar da festivalde yer alacak. Türkiye'den ise Cengiz Karlıova, Alper Tüydeş, Dora Günel, Engin Uzun, Hamit Yalçın, Erhan Sevenler, Gülbin Özdamar Akçay, Oktay Çolak ve Sefa Ulukan gibi birçok fotoğrafçının eserleri sanatseverlerle buluşacak. Mehmet Turgut, Murat Germen, Derya Yüksel ve Ercan Arslan gibi isimler ise deneyim ve tecrübelerini paylaşacakları söyleşiler düzenleyecekler.

BursaFotoFest 2023'te "Fotoğrafın Ustaları" başlığı altında Türkiye'de uzun yıllar boyunca fotoğrafa ve fotoğraf sanatına katkıda bulunmuş isimler de yer alacak. İbrahim Zaman, Güler Ertan, Gültekin Çizgen, İzzet Keribar, Ozan Sağdıç ve Ahmet Esmer gibi usta fotoğrafçılar, Türkiye'nin fotoğraf serüvenini paylaşacaklar. Ayrıca atölyeler, gösteriler, sanatçı konuşmaları ve portfolyo değerlendirmeleri gibi birçok yan etkinlik de düzenlenecek.

Festivalin teması her yıl farklılık gösteriyor. Bu yılki tema ise "Yüzyılın İzleri" olarak belirlendi. Festival, Cumhuriyetin bugüne ulaşmasına katkıda bulunan kişiler, kurumlar, siyasi ve kültürel izlerle birlikte dünya genelindeki örnekleri sergileyecek. Ayrıca sanat, kültür, endüstriyel üretkenlik, günlük yaşam biçimleri ve önemli toplumsal olayları belgeleme veya fotoğraflama amacını taşıyan çalışmalar da festivalin alt başlıklarını oluşturacak.

Festival, 20 Ekim 2023 Cuma günü saat 17.00'de Cumhuriyet Caddesi'nde başlayacak olan Festival Yürüyüşü ile başlayacak ve aynı gün saat 19.00'da Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda açılış töreni gerçekleştirilecek.