Meteorolojik uyarıda Bursa için gün ve saat verilerek kuvvetli sağanak yağış, karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

15 Aralık Pazar günü beklenen yağmur ve sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Bursa ve çevre illerde yer yer kuvvetli olacağı, yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların akşam geç saatlerden itibaren karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.