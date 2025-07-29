Yapılan açıklamada, il genelinde süren orman yangınlarına 35 hava aracı, 1.136 kara aracı ve 2.600 personelle müdahale edildiği bildirildi. Yangınlar nedeniyle Karahıdır Mahallesi'nde 170 hane ve 680 kişi, İğdir Mahallesi'nde 220 hane ve 880 kişi, Ağlaşan Mahallesi'nde 150 hane ve 250 kişi, Saçaklı Mahallesi'nde 10 hane ve 35 kişi, Çakmak Mahallesi'nde 60 hane ve 250 kişi, Çamoğlu Mahallesi'nde 20 hane ve 30 kişi, Çatalsöğüt Mahallesi'nde 250 hane ve 350 kişi, Ilıcaksu Mahallesi'nde 30 hane ve 62 kişi, Dutluca Mahallesi'nde 35 hane ve 76 kişi, Yakuplar Mahallesi'nde 80 hane ve 300 kişi, Avdancık Mahallesi'nde 90 hane ve 250 kişi, Gedikler Mahallesi'nde ise 200 hane ve 600 kişi olmak üzere toplamda 12 mahallede 1.315 hane ve 3.763 vatandaşın güvenli şekilde tahliye edildiği ifade edildi.

Kaynak: İHA