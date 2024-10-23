Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Teknik Beton şirketi tarafından bir yıldır ruhsatsız ve izinsiz işletilen çimento tesisi, firma tarafından kaldırılmaya başlandı.

Altınşehir Mahalle Muhtarı Melahat Ünlü Şanal, tesisin itirazlara rağmen halen daha çalışması üzerine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile görüşme talep ettiklerini, görüşmelerinin olumlu geçtiğini aktardı. Vali Ayyıldız'ın "Firmaya yarına kadar süre verdik, kaldırmazlarsa yıkacağız" dediğini söyleyen Şanal, firmanın kendisi tarafından kaçak santralin kaldırılmasına başladığını belirtti.

Şanal, "Altınşehir Mahallesi ve Ertuğrul Mahallesi halkı kazandı. Şükürler olsun. Sağlığımızla kimseyi oynatmayız. Kaçağa ve talana asla izin vermeyiz. Halkız biz" ifadelerini kullandı. Nilüfer Belediyesi tarafından 9 kez mühürlenmesine rağmen mührü kırarak çalışmaya devam eden tesis, yönetmeliklere aykırı olarak evlerin 100 metre yakınında bulunuyordu.

Öte yandan çevik kuvvet ekipleri de bölgede geniş güvenlik tedbiri aldılar

Kaynak: İHA