Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ve esnaf ziyaretleri kapsamında Yavuzselim Mahallesi esnafıyla buluşup istek ve önerileri dinlerken, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. ‘Yerinde ve birlikte yönetim’ anlayışıyla her hafta en az 3-4 mahalleyi ziyaret ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizle bir araya gelerek onların görüş öneri ve taleplerini ilk elden alıyoruz. Sorunları yerinde tespit edip bölge sakinlerimizin beklentileri doğrultusunda çözüm üretiyoruz. Saha ziyaretlerimiz kapsamında gördük ki bir bölgede yapacağımız yatırımlar, hayata geçireceğimiz projelerle ilgili en makul öneriler o muhitin sakinlerinden geliyor. Biz de yol haritamızı buna göre şekillendiriyoruz” dedi.

BİRLİKTE KARAR ALIYORUZ

Yıldırım Belediyesi olarak temelinde insana hizmeti esas alan bir anlayışla çalıştıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, " İlçemizle ilgili attığımız her adımda konunun tüm muhataplarının dâhil olduğu bir karar mekanizması oluşturuyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre çocuklarımız için kütüphaneler, okullar ve spor alanları, hanımlarımız için kadın kooperatifleri, girişimcilik ve eğitim merkezleri, meslek edindirme kursları açıyor, tüm vatandaşlarımızın yararlanabileceği etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Temel belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra sağlık, eğitim, kültür ve spor alanlarında yaptığımız çalışmalar ile daha yaşanabilir bir Yıldırım hedefiyle geleceğe yürüyor, 7'den 70'e her yaştan hemşehrimizin hizmetlerimizden faydalanmasını sağlıyoruz" dedi.