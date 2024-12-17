Kaza saat 11.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hasanpaşa mahallesi girişinde meydana geldi. İnegöl'den Kurşunlu mahallesi istikametine seyir halinde olan sürücü Furkan K.(23) yönetimindeki 26 B 1437 plakalı otomobil, aynı yöne giderken Hasanpaşa mahallesine dönüş yapan sürücü Dinçer D.(56) yönetimindeki 16 F 0692 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet ağaca çarparak durdu. Kaza sonucu sürücülerle otomobildeki yolcu 4 aylık hamile İrem Ö.(18) yaralandı. Kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. 
Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi' kaldırıldı. 
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE