Kaza saat 11.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hasanpaşa mahallesi girişinde meydana geldi. İnegöl'den Kurşunlu mahallesi istikametine seyir halinde olan sürücü Furkan K.(23) yönetimindeki 26 B 1437 plakalı otomobil, aynı yöne giderken Hasanpaşa mahallesine dönüş yapan sürücü Dinçer D.(56) yönetimindeki 16 F 0692 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet ağaca çarparak durdu. Kaza sonucu sürücülerle otomobildeki yolcu 4 aylık hamile İrem Ö.(18) yaralandı. Kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi' kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.