Bursa'da saat 03.52'de merkez üssü Gemlik Körfezi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bursa'da saat 03.52'de merkez üssü Gemlik Körfezi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5.14 KM derinliğinde meydana gelen sarsıntı, moment büyüklüğü esas alınarak kayıt altına alındı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, 'Geçmiş olsun Gemlik' ifadeleriyle depreme dair açıklamada bulundu.

Sertaslan, "Gemlik Körfezimizin Kumla mahallemize yakın kısmında gerçekleşen 3.6 şiddetindeki depremde ile ilgili herhangi bir olumsuz duruma ihbarı belediyemize ulaşmamıştır" dedi.