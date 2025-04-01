

Edinilen bilgilere göre, Bursa Ankara karayolu üzeri Yeniceköy Köprülü kavşağı mevkiinde 34 HSP 676 plakalı araç, önündeki araca çarpmamak için ani fren yaptı. Arkadan gelen 16 ACA 025 plakalı araç, 34 HSP plakalı araca çarptı. Arkasından gelen 34 KY 9503 plakalı otomobil ile bariyer ile diğer araç arasında sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan araçtaki yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ