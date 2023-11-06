Bursa'nın merkezinde bulunan Uluçam köyü sakinleri, üç yıl süren özverili bir çaba sonucunda Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir jestte bulundular. Köylüler, kendi aralarında biriktirdikleri parayla, köylerinin en yüksek noktasına gurur verici bir bayrak dikme fikrini gerçeğe dönüttüler. Çınarcık Tepesi'ne yerleştirilen bu özel bayrak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen 23 metrelik bir direğe asıldı.

Ayrıca, köy meydanında bulunan Cumhuriyet'in 10. yılına özel yapılmış olan anıt, bu yüce bayrağın altına taşındı. Bayrağın diğer yanına ise 100. yıl kutlamalarına özel bir anıt daha eklendi. 10. yıl anıtının üzerinde "Cumhuriyet'in 10. yılı burada kutlandı" yazarken, 100. yıl anıtının altında ise Mustafa Kemal Atatürk'ün meşhur sözü olan "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" yazısına yer verildi.

Uluçam Köyü Muhtarlığı ve Uluçam Köyü Dayanışma Derneği (UKDER) tarafından desteklenen bu anlamlı açılış töreni, coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Açılış töreninin ardından UKDER Başkanı Ersin Ayar, köy sakinlerinin uzun bir süre boyunca hayalini kurduğu bu büyüleyici bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına denk getirmenin mutluluğunu paylaştı. Ayar, "Yaklaşık üç yıl süren bu süreçte köylülerimiz arasında dayanışma ve birlik duygusuyla para topladık. Gençlerimiz de bu değerli projemize büyük destek verdiler. Sonuç olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde 23 metrelik bu gurur bayrağımızı diktik. Bu özel günleri yaşamaktan büyük bir gurur duyuyoruz," dedi.

Uluçam Köyü Muhtarı Kamil Almaz, bayrağın yapım sürecinde köy halkının büyük bir dayanışma örneği sergilediğini vurgulayarak, "Bu projenin temelleri, köyümüz gençlerinin uzun süredir hayalini kurduğu bir hedefe dayanıyor. Her ne kadar bir gecikme yaşansa da, bu gecikme sonucunda Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir armağanımız oldu. Bu etkinlik, köylülerimizin büyük desteği sayesinde gerçekleşti. Köyümüzdeki her yaştan insanın bu projeye katkısı oldu. Biz bu tepeye 'Çınarcık Tepesi' diyoruz. Bu bayrak, Doğancı Barajı'ndan Çaybaşı Köyü'ne kadar uzanan bir alanda görülebilecek bir görkem sunuyor," şeklinde konuştu.

Muhtar Almaz, köy meydanında yer alan Cumhuriyet'in 10. yılına özel anıtın uzun yıllar boyunca sağlam bir şekilde korunduğuna işaret ederek, "10. yıl anıtı, tarihimizi temsil ediyor ve bugüne kadar iyi bir şekilde korundu. Bu nedenle 100. yıl anıtını da buraya eklemeye karar verdik. İnanıyoruz ki bu anıt da uzun yıllar boyunca Çınarcık Tepesi'nde dimdik duracak," diye ekledi.