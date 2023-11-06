Bakan Vedat Işıkhan, yapılacak olan ödemelerin 15 Kasım’dan önce hesaplara yatacağını açıkladı. Emekli ikramiyesi kararının açıklanmasından sonra merak edilen konulardan biri de çalışan emekliler ve dul ve yetim maaşı alanlar 5000 TL emekli ikramiyesi alacak mı oldu.

Bakan Işıkhan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin yapılacağı tarihin, 15 Kasım’ı geçmeyeceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorduğu sorulara cevap verdi.

Emekli olup çalışmaya devam eden emekliler hariç, tüm emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin zamanı ile ilgili soruyu Işıkhan, “Ödemeler, Kasım’ın 15’ini geçmeyecek gibi duruyor” şeklinde cevapladı.

Çalışan emekliler yararlanamayacak

Kabine toplantısından sonra konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyesi kimlere verileceğini açıkladı. Erdoğan, emekli ikramiyesinin çalışmaya devam eden emeklilere verilmeyeceğini ifade etti.

“Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum.”

Dul ve yetim maaşı alanlar faydalanacak mı?

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların ise yüzde 50, yetim olanlarında yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Bunun üzerine çocuklu ve dul olan vatandaşların ödemeleri 2500 TL, yetim ödemesinin 1250 TL'de kalacağı belirtiliyor.