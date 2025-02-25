Yenişehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek ihale, 6 Mart Perşembe günü Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin, gerekli belgelerle birlikte ihale günü belirtilen saatte hazır bulunmaları gerekiyor. Katılımcılardan ikametgah belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, geçici teminat makbuzu ve tüzel kişiler için yetki belgeleri gibi evraklar talep edilecek. Ayrıca, belediyeye borcu olmadığına dair belge de zorunlu tutuluyor.

İhale şartnamesi, 5 Mart Çarşamba günü mesai bitimine kadar 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek. Belirlenen kira bedelleri net olup, vergi ve harç gibi tüm ek giderler kiracılara ait olacak.