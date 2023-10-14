Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Ortasarıbey Mahallesi’nde bulunan koyun ağılında yangın çıktı. Meydana gelen yangında 44 hayvan yanarak telef olurken, muhtelif malzemeler de küle döndü.
Edinilen bilgilere göre, Ortasarıbey köyünde Aytaç Erol’a ait koyun ağılında tadilat amacıyla kaynak makinesi ile kaynak yapılırken içerde bulunan saman balyaları alev aldı. Balyaların alev alması sonucunda yangın çıktı. Bir anda alevler tüm ağıla yayılırken, hayvan ağılı kullanılamaz hale geldi. Hayvan ağılı içerisinde bulunan muhtelif malzemelerle birlikte yaklaşık 3 bin 300 balya samanının yandığı ve 91 küçükbaş hayvandan 44’ünün de yanarak telef olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili Karacabey Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

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