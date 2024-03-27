Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Emekliye Bayram Destek Çeki’ projesine başvuru yapanlara sağladığı bin 500 TL’lik destek çekleri, toplam 50 bin emekliye ulaştırıldı.

Bursa’da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerine imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, nakdi bayram desteğiyle de emekli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ‘Emekliye Bayram Destek Çeki’ projesini başlatan Büyükşehir Belediyesi, başvuru yapan ve maaşı 20 bin TL’nin altında olan emeklilere bin 500 TL’lik nakdi desteği ulaştırdı. Destek çekleri, 50 bin emekli vatandaşa kişiselleştirilerek telefonlarına SMS olarak iletildi.

Yeni dönemde uygulayacakları yüzde 25’lik indirimlerin yanı sıra senede iki kez yapacaklarını açıkladıkları bin 500 TL’lik nakdi yardımın ilkini emeklilere ulaştırdıklarını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “‘Emekliye Bayram Destek Çeki’ projemize başvuru yapan ve maaşı 20 bin TL’nin altında olan 50 bin emeklimize bin 500 TL’lik destek çeklerini ulaştırdık. Daha önceki sosyal destek projelerimizde tek bir meslek grubunda geçerli olan harcama kodları, bu sefer birçok alanda geçerli olacak. Emeklilerimize kolaylık sağlama adına çekller, BESOB’a kayıtlı üye işyerlerimizden anlaşmalı 905 mahalle bakkalında, 554 giyim ve ayakkabı mağazasında ve 324 kırtasiyede geçerli olacak. 21 Nisan 2024’e kadar kullanılabilecek bu harcama kodları, toplamda anlaşmalı bin 783 üye iş yerinde geçerli olacak. Emeklilerimizle birlikte küçük esnafımızın da bayram sevincini birlikte yaşayacağı bu proje sayesinde bayram önü piyasaya yaklaşık 75 milyon TL değerinde bir girdi sağlamış oluyoruz. Emekliye Bayram Destek Çeki başvuruları 31 Mart’a kadar devam edecek. bbbsosyalyardimlar.bursa.bel.tr adresinden başvurular yapılabiliyor. Harcama kodu sahipleri yine bu web sitesinden anlaşmalı işyerleri listesine ulaşabilir ve dijital kodlarını görüntüleyebilir. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun. Güle güle harcayın” dedi.