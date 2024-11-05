Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Kasım AtatürkAnma Haftası kapsamında hazırlanan ‘Sonsuzluğun Öyküsü-Mustafa Kemal Atatürk’ fotoğraf sergisi, 6 Kasım Çarşamba günü Tayyare Kültür Merkezi’nde ziyarete açılacak.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86’ncı yıl dönümünde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında birbirinden zengin içerikli programlar düzenliyor. Programlar kapsamında hazırlanan ‘Sonsuzluğun Öyküsü-Mustafa Kemal Atatürk’ fotoğraf sergisi, 6-10 Kasım tarihleri 10.00-19.00 saatleri arasında Tayyare Kültür Merkezi Sami Güner Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek. Ayrıca Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından 10 Kasım Pazar günü Saat 20.30’da Tayyare Kültür Merkezi’nde ‘Ölümsüzlüğe Ezgiler-Bir Fırtına Tuttu Bizi’ adlı konser düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında 11 Kasım Pazartesi günü Saat 20.00’da Tayyare Kültür Merkezi’nde ‘Fikrimin İnce Gülü’ adlı konser düzenlenecek.

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Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve türkülerin seslendirileceği gecede, Melihat Gülses ve Nida Ateş sahne alıyor.

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6 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 15.00-16.00 saatleri arasında ise Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi’nde ‘Benim Atatürk'üm’ adlı kitap okuma ve kolaj atölyesi düzenleniyor.

Kaynak: bülten