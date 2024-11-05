Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında hazırlanan ‘Sonsuzluğun Öyküsü-Mustafa Kemal Atatürk’ fotoğraf sergisi, 6 Kasım Çarşamba günü Tayyare Kültür Merkezi’nde ziyarete açılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86’ncı yıl dönümünde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında birbirinden zengin içerikli programlar düzenliyor. Programlar kapsamında hazırlanan ‘Sonsuzluğun Öyküsü-Mustafa Kemal Atatürk’ fotoğraf sergisi, 6-10 Kasım tarihleri 10.00-19.00 saatleri arasında Tayyare Kültür Merkezi Sami Güner Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek. Ayrıca Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından 10 Kasım Pazar günü Saat 20.30’da Tayyare Kültür Merkezi’nde ‘Ölümsüzlüğe Ezgiler-Bir Fırtına Tuttu Bizi’ adlı konser düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında 11 Kasım Pazartesi günü Saat 20.00’da Tayyare Kültür Merkezi’nde ‘Fikrimin İnce Gülü’ adlı konser düzenlenecek.
Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve türkülerin seslendirileceği gecede, Melihat Gülses ve Nida Ateş sahne alıyor.
6 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 15.00-16.00 saatleri arasında ise Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi’nde ‘Benim Atatürk'üm’ adlı kitap okuma ve kolaj atölyesi düzenleniyor.