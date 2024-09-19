57 yaşındaki Şenol Şanlı, emekli olduktan sonra gökyüzüne ilgi duymaya başladı ve evinin bodrumunda kurduğu atölyede kendi imkanlarıyla teleskop yaptı.Boş kalan zamanlarını ay ve gezegenlerin fotoğrafını çekerek değerlendiren Şanlı, yılın dördüncü ve son ay tutulması olan “Süper Kanlı Ay” tutulmasını görüntüledi. Normal görüntüsüne oranla yüzde 14 daha büyük görülen ay tutulması sabah 05.12’de başladı. 05.44 sırasında maksimum seviye görülürken 06.15’te ay tutulması sona erdi. Dünyanın gölgesinde kalarak oluşan kısmi ay tutulması görsel şölen oluşturdu.

Kaynak: İHA