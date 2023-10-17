Bursa'da, kız arkadaşı ile evlenme isteğine babasının müsaade etmediği gerekçesiyle babasını öldürdükten sonra kayıp ihbarında bulunan katil zanlısının, olay yerinde cep telefonuyla taziyeleri de kabul ettiği ortaya çıktı. Mahkemede vicdan azabı çektiğini belirten zanlı, "Kız arkadaşımı çok seviyordum. Babam ikimize de küfredince sinirlendim. Kimse bana cani gözüyle bakmasın" dedi.

Olay, 9 Şubat'ta Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Demirel (60) adlı 2 çocuk babası bir adamın büyük oğlu olan H.D., babasından 3 gün haber alamayınca kardeşi Hakan Demirel (33) ile birlikte gittiği evde babasının cansız bedeni ile karşılaştı. Polis, olayın ardından soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, öncelikle bina ile çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek delil topladı. Ayrıca, olay yerinden alınan parmak izleri ve Mustafa Demirel'in cep telefonu kayıtları da incelendi. Bu incelemeler sonucunda, Hakan Demirel'in babasına, "Baba, kredi kartlarının birinde para yok. Diğerindeki altın hesabını bozdurup, paraya çevirip kıyafet alacağım. Bilgin olsun" şeklinde bir mesaj gönderdiği tespit edildi. Bu mesajın ardından, babasının otomobilini de kullanarak olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

Hakan Demirel, emniyette verdiği ilk ifadesinde suçsuz olduğunu iddia etti. Ancak, daha sonra suçunu itiraf etti. Zanlı, ifadesinde şunları dile getirdi: "Uzun süredir konuştuğum kız arkadaşım var. Kendisini çok seviyorum. Her gün saatlerce konuşuyoruz. Bir hafta önce çalıştığım fabrikadan ayrıldım ve işsiz kaldım. Olay günü babamın yanına gittim. Sohbet ettik. Konu, kız arkadaşımla evlenmek isteğim üzerine babam hakaretlerde bulundu ve evlenmeme karşı çıktı. Bu tartışma sonrasında aramızda kavga çıktı ve sonunda tüfekle babamı rastgele vurdum. Ardından babamın kredi kartlarını alıp, olay yerinden ayrıldım. Cinayeti işlediğimi gizlemek için olaydan yaklaşık 30-40 dakika sonra cep telefonuma bir mesaj gönderdim. 3 gün sonra, 'Babamdan haber alamıyorum' diyerek kardeşimle birlikte yaşadığı yere gittim ve habersizmiş gibi babamın cesedini buldum."

Hakan Demirel hakkında 'üstsoya karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. Demirel'in, babasının cesedini bulduğunu iddia ettiği gün dikkat çekmemek için evin yanından ayrılmadığı, gözyaşı döktüğü, polislere 'babamı kim, neden öldürdü' diye sorduğu, cep telefonu ile kendisini arayan kişilerin taziyelerini kabul ettiği ortaya çıktı.

Hakan Demirel, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Mahkemede ilk kez ifade veren Demirel, "Kız arkadaşımı çok seviyordum. Babama, onunla evlenmek istediğimi söylediğimde, bana ve kız arkadaşıma hakaretler yağdırdı. Tartışma kavgaya dönünce, babamın tüfeğini alıp, rastgele ateş açtım. Babamı evlenmeme karşı çıktığı ve kız arkadaşıma küfrettiği için öldürdüm. Daha sonra suçumun ortaya çıkıp, tutuklanacağımı tahmin ettiğim için, babamın kredi kartı ile cezaevinde kullanmak için kendime kıyafet aldım. Babamı öldürdüğümü kimseye söylemedim. Ağabeyim beni aradı, babamı bulamadığını söyledi. Önce kayıp ilanı verdik, sonra eve gittik. Birlikte evin asma katına çıktık. Babam orada yatıyordu. Ağabeyim bana cani gözü ile bakacağı için, babamı öldürdüğümü o anda söyleyemedim. Vicdan azabı çekiyorum. Bana kimse cani gözüyle bakmasın" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.