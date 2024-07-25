Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa ve İnegöl ilçesi için hava durumu tahminlerini paylaştı. İşte detaylar...

Bursa'da bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Şehir genelinde sıcaklıklar 30°C'ye kadar çıkabilir. Hava açık ve güneşli olacak, ancak öğle saatlerinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte bunaltıcı bir hava hâkim olabilir. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 20°C civarına düşecek. Rüzgarın hafif eseceği, genel olarak sakin bir gün geçmesi bekleniyor.

İnegöl'de de benzer şekilde sıcak hava etkili olacak. Gün boyu hava sıcaklıklarının 32°C'ye kadar çıkması öngörülüyor. Hava açık ve güneşli, sıcaklıklar özellikle öğle saatlerinde yüksek hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklıkların 22°C civarına gerilemesi bekleniyor. Rüzgar hafif esinti şeklinde olacak ve hava genellikle sakin kalacak.

Uyarılar

Sıcaklık Artışı: Her iki bölgede de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sıcak çarpması riskine karşı dikkatli olunmalı.

*Su Tüketimi: Bol miktarda su içilmesi, vücut sıvı dengesinin korunmasına yardımcı olacaktır.

*Güneş Koruması: Dışarıda vakit geçirecek olanların şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanmaları önerilir.

Bursa ve İnegöl'de bu gün hava genellikle açık ve sıcak olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını dikkate alarak, sıcak hava koşullarına uygun önlemler alınması önemlidir.