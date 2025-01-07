Sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak çevreyi korumayı ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı amaçlayan Mudanya Belediyesi’nin lisanssız enerji üretimi için yaptığı başvuru kabul edildi.

Mudanya Belediyesi’ni temsilen başvuru sürecini yürüten Meclis Üyesi Güven Günsan, başvurularının olumlu sonuçlandığını belirterek, Küçükyenice Mahallesi’nde mülkiyeti belediyeye ait olan tarım dışı araziye güneş enerjisi santrali kurmak için çalışmalara başlanabileceğini duyurdu. Mudanya Belediye Meclisi’nde projenin son durumu hakkında bilgi veren Günsan, tesisin kurulmasıyla yıllık 82 ton karbondioksit gazının doğaya salınımının engelleneceğini ve 7 bin 333 adet ağacın yok olmasının önüne geçileceğini söyledi.



Hem çevreye hem bütçeye katkı

Yeşil belediyecilik uygulamalarına büyük önem verdiklerini söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, güneş enerjisi santrali kurarak doğal ortamın korunmasının yanı sıra belediye bütçesine katkı sağlamayı da amaçladıklarını söyledi. Dalgıç, şöyle konuştu:

“Mevzuat gereği Lisanssız Enerji Üretim Yetkisi ile enerji üretilip satılabiliyor. GES kurmak isteyenler tükettiğinin iki katı kapasitede santral kurabiliyor. Bu yetkiyle sıfır karbon hedefiyle üç yıl içinde GES kurma hakkı elde ettik. Belediyemizin yıllık 1 milyon 200 bin kilowatt/saat enerji tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı planlıyoruz. Tesisin kurulu gücü 1375,00 Megawatt Peak (MWp) gücünde olup yıllık 2 milyon 62 bin kilowatt/saat enerji üretecek ve yaklaşık üç yıl içerisinde yatırım maliyetini geri kazanacak. Kullandığımız enerjinin iki katı üretim yapılarak, artan enerjinin dağıtım sistemine satışı yapılmak suretiyle ek bir gelir elde edilecek. Projeyi hayata geçirmek için üç yıllık bir zamanımız olacak. Bu tesis sürekli gelir elde edeceğimiz sürdürülebilir bir yatırım olacak”

Çocuk parklarında güneş enerji sistemli aydınlatmalar yerleştirerek yeşil belediyecilik alanında attıkları ilk adımı da hatırlatan Dalgıç, “Bu projemizin devamı olarak ilçemizin belirli noktalarına da elektrikli araç şarj istasyonları konulmasını planlıyoruz. Kendi enerjisini üreten, yeşil bir belediye olma yolunda hızla ilerleyeceğiz.” diye konuştu.