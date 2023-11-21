Gemlik ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu kişiler arasındaki anlaşmazlık sonucunda çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, ikisi de yaralandı. Ilıca Caddesi üzerindeki apartman dairesinde başlayan sözlü çatışma, kısa sürede bıçaklı saldırıya dönüştü. Arbede sırasında 3 kişi bıçaklandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybederken, diğer ikisi ise tedavi altına alındı.

Bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan ve ismi henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedeni, nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri, cinayetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatarak olayı aydınlatmaya çalışıyor.